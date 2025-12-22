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Viva Collection Minigarnek do gotowania ryżu
Produkcja zakończona
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HD3070/52
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Nieszablonowy minigarnek firmy Philips z różnymi menu ma idealny rozmiar, który pozwala stworzyć wiele zdrowych przepisów na świeże posiłki za każdym razem, gdy z niego korzystasz.
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