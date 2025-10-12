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Produkcja zakończona
HD3132/66
Doskonale ugotowane każde ziarnko ryżu
Najnowocześniejszy 5-warstwowy garnek ProCeramic+ firmy Philips zapewnia 5 razy większą wytrzymałość w porównaniu ze zwykłymi powłokami, dzięki czemu okres eksploatacji garnka jest dłuższy, z kolei system gotowania 3D zapewnia, że każde ziarnko ryżu będzie ugotowane, a Ty i Twoja rodzina będziecie mogli delektować się przygotowanym ryżem nawet do 48 godzin
Naczynie ProCeramic z dużym uchwytem
Inteligentne podgrzewanie 3D
48 godzin utrzymywania ciepła
Duża pojemność 2 l
Łatwe wyjmowanie wewnętrznego garnka podczas gotowania różnych potraw.
Funkcja utrzymywania ciepła zaczyna działać automatycznie po ugotowaniu ryżu, dzięki czemu ryż pozostaje gorący i puszysty nawet przez 48 godzin
Bardzo gruby stop pozwala na idealne ugotowanie każdego ziarnka
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