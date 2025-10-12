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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Rice cooker HD3132/66
  • Front Product Photo Philips Viva Collection Rice cooker HD3132/66
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Rice cooker
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Rice cooker
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Rice cooker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Rice cooker HD3132/66
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Rice cooker HD3132/66
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Rice cooker HD3132/66
  • Product with Accessory Photograph Philips Viva Collection Rice cooker HD3132/66
  • Packaging photograph Philips Viva Collection Rice cooker HD3132/66
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Rice cooker HD3132/66
  • Front Product Photo Philips Viva Collection Rice cooker HD3132/66
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Rice cooker
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Rice cooker
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Rice cooker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Rice cooker HD3132/66
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Rice cooker HD3132/66
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Rice cooker HD3132/66
  • Product with Accessory Photograph Philips Viva Collection Rice cooker HD3132/66
  • Packaging photograph Philips Viva Collection Rice cooker HD3132/66

Produkcja zakończona

Viva CollectionGarnek do gotowania ryżu

HD3132/66

Doskonale ugotowane każde ziarnko ryżu

Najnowocześniejszy 5-warstwowy garnek ProCeramic+ firmy Philips zapewnia 5 razy większą wytrzymałość w porównaniu ze zwykłymi powłokami, dzięki czemu okres eksploatacji garnka jest dłuższy, z kolei system gotowania 3D zapewnia, że każde ziarnko ryżu będzie ugotowane, a Ty i Twoja rodzina będziecie mogli delektować się przygotowanym ryżem nawet do 48 godzin

Poznaj wszystkie korzyści

Wszystko dzięki niezrównanemu i trwałemu garnkowi ProCeramic+

Doskonale ugotowane każde ziarnko ryżu

  • Naczynie ProCeramic z dużym uchwytem

  • Inteligentne podgrzewanie 3D

  • 48 godzin utrzymywania ciepła

  • Duża pojemność 2 l

Wewnętrzny garnek z nienagrzewającymi się uchwytami zapewnia łatwy dostęp

Wewnętrzny garnek z nienagrzewającymi się uchwytami zapewnia łatwy dostęp

Łatwe wyjmowanie wewnętrznego garnka podczas gotowania różnych potraw.

Funkcja automatycznego utrzymywania ciepła do 48 godzin

Funkcja automatycznego utrzymywania ciepła do 48 godzin

Funkcja utrzymywania ciepła zaczyna działać automatycznie po ugotowaniu ryżu, dzięki czemu ryż pozostaje gorący i puszysty nawet przez 48 godzin

Bardzo gruby stop pozwala na idealne ugotowanie każdego ziarnka

Bardzo gruby stop pozwala na idealne ugotowanie każdego ziarnka

Bardzo gruby stop pozwala na idealne ugotowanie każdego ziarnka

Specyfikacja techniczna

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Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie