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Viva Collection Garnek do gotowania ryżu

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Viva CollectionGarnek do gotowania ryżu

HD3132/66

Viva Collection Garnek do gotowania ryżu

Produkcja zakończona

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Instrukcje oraz dokumentacja

Najnowocześniejszy 5-warstwowy garnek ProCeramic+ firmy Philips zapewnia 5 razy większą wytrzymałość w porównaniu ze zwykłymi powłokami, dzięki czemu okres eksploatacji garnka jest dłuższy, z kolei system gotowania 3D zapewnia, że każde ziarnko ryżu będzie ugotowane, a Ty i Twoja rodzina będziecie mogli delektować się przygotowanym ryżem nawet do 48 godzin

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  • 31 March 2024

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