Najnowocześniejszy 5-warstwowy garnek ProCeramic+ firmy Philips zapewnia 5 razy większą wytrzymałość w porównaniu ze zwykłymi powłokami, dzięki czemu okres eksploatacji garnka jest dłuższy, z kolei system gotowania 3D zapewnia, że każde ziarnko ryżu będzie ugotowane, a Ty i Twoja rodzina będziecie mogli delektować się przygotowanym ryżem nawet do 48 godzin