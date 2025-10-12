ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zmyślne gotowanie i przepyszny ryż
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Zmyślne gotowanie i przepyszny ryż
  • Zmyślne gotowanie i przepyszny ryż
  • Zmyślne gotowanie i przepyszny ryż
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Zmyślne gotowanie i przepyszny ryż
  • Zmyślne gotowanie i przepyszny ryż

Produkcja zakończona

Viva CollectionSkomputeryzowane urządzenie do gotowania ryżu

HD3157/21

Zmyślne gotowanie i przepyszny ryż
Dzięki dużemu panelowi sterowania, precyzyjnej kontroli temperatury oraz wyjątkowo wytrzymałej, nowoczesnej, 5-warstwowej złotej wewnętrznej misie urządzenie do gotowania ryżu Philips prezentuje się naprawdę imponująco, a równomierne przewodzenie ciepła zapewnia wyjątkowy smak ryżu
Poznaj wszystkie korzyści

Pięciowarstwowy garnek i precyzyjne gotowanie zapewniają doskonały smak ryżu

Zmyślne gotowanie i przepyszny ryż

  • 5 l

  • 10 filiżanek

  • Prosty styl

Minutnik (do 24 godzin) umożliwia przygotowanie ryżu i posiłku na czas.

Minutnik (do 24 godzin) umożliwia przygotowanie ryżu i posiłku na czas.

Urządzenie zostało również wyposażone w minutnik umożliwiający zaprogramowanie czasu przygotowania posiłku. Wystarczy nacisnąć raz przycisk godziny, aby ustawić 1 godzinę, i przycisk minut, aby ustawić 10 minut. Minutnik można ustawić do 24 godzin, dzięki czemu możesz zjeść swój posiłek dokładnie wtedy, kiedy tego chcesz.

Urządzenie emituje dźwięk informujący o tym, że posiłek jest gotowy

Urządzenie emituje dźwięk informujący o tym, że posiłek jest gotowy.

Automatyczna funkcja utrzymywania ciepła pomaga zachować wartości odżywcze przez 12 godzin

Automatyczna funkcja utrzymywania ciepła pomaga zachować wartości odżywcze przez 12 godzin

Funkcja utrzymywania ciepła pozwala zachować temperaturę ryżu przez dłuższy czas. Urządzenie do gotowania ryżu włącza ją automatycznie po zakończeniu gotowania

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie