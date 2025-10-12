Minutnik (do 24 godzin) umożliwia przygotowanie ryżu i posiłku na czas.

Urządzenie zostało również wyposażone w minutnik umożliwiający zaprogramowanie czasu przygotowania posiłku. Wystarczy nacisnąć raz przycisk godziny, aby ustawić 1 godzinę, i przycisk minut, aby ustawić 10 minut. Minutnik można ustawić do 24 godzin, dzięki czemu możesz zjeść swój posiłek dokładnie wtedy, kiedy tego chcesz.