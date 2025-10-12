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Produkcja zakończona
HD3157/21
5 l
10 filiżanek
Prosty styl
Urządzenie zostało również wyposażone w minutnik umożliwiający zaprogramowanie czasu przygotowania posiłku. Wystarczy nacisnąć raz przycisk godziny, aby ustawić 1 godzinę, i przycisk minut, aby ustawić 10 minut. Minutnik można ustawić do 24 godzin, dzięki czemu możesz zjeść swój posiłek dokładnie wtedy, kiedy tego chcesz.
Urządzenie emituje dźwięk informujący o tym, że posiłek jest gotowy.
Funkcja utrzymywania ciepła pozwala zachować temperaturę ryżu przez dłuższy czas. Urządzenie do gotowania ryżu włącza ją automatycznie po zakończeniu gotowania
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