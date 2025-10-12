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  • Łatwy sposób na miksowanie trudnych składników
  • Łatwy sposób na miksowanie trudnych składników

Produkcja zakończona

Daily CollectionBlender

HR2011/70

Łatwy sposób na miksowanie trudnych składników

Ten blender firmy Philips jest wyposażony w silnik o mocy 350 W, dzbanek o pojemności 1,5 l oraz 5-ramienne ostrze, które zapewnia doskonałe rezultaty. Teraz miksowanie jest więcej niż proste!

Poznaj wszystkie korzyści

Blender z 5-ramiennym ostrzem i silnikiem o mocy 350 W

Łatwy sposób na miksowanie trudnych składników

  • 350 W

  • Szklany dzbanek o pojemności 2 l

  • z młynkiem

  • 2 prędkości i funkcja pulsacji

Ząbkowane ostrze

Ząbkowane ostrze

Dzięki ząbkowanemu, 5-ramiennemu ostrzu siekanie, krojenie w kostkę i w plasterki nie wymaga żadnego wysiłku.

Wiele ustawień prędkości

Różnorodne ustawienia pozwalają miksować z wybraną prędkością i do żądanego stopnia rozdrobnienia.

Młynek, który mieli składniki w kilka sekund

Młynek, który mieli składniki w kilka sekund

Młynek blendera firmy Philips w kilka sekund mieli mokre i suche składniki, takie jak: ziarna kawy, suszone zioła, chili i pieprz.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie