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Produkcja zakończona
HR2011/70
Łatwy sposób na miksowanie trudnych składników
Ten blender firmy Philips jest wyposażony w silnik o mocy 350 W, dzbanek o pojemności 1,5 l oraz 5-ramienne ostrze, które zapewnia doskonałe rezultaty. Teraz miksowanie jest więcej niż proste!
350 W
Szklany dzbanek o pojemności 2 l
z młynkiem
2 prędkości i funkcja pulsacji
Dzięki ząbkowanemu, 5-ramiennemu ostrzu siekanie, krojenie w kostkę i w plasterki nie wymaga żadnego wysiłku.
Różnorodne ustawienia pozwalają miksować z wybraną prędkością i do żądanego stopnia rozdrobnienia.
Młynek blendera firmy Philips w kilka sekund mieli mokre i suche składniki, takie jak: ziarna kawy, suszone zioła, chili i pieprz.
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