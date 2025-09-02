Wyszukiwane terminy

0

Koszyk

W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.

    • Wydajny blender do codziennych koktajli Wydajny blender do codziennych koktajli Wydajny blender do codziennych koktajli
    • Play Pause

      Seria 1000 Blender

      HR2040/00

      Ogólna ocena / 5
      • ocena oceny ocen Oceny

      Wydajny blender do codziennych koktajli

      Zaprojektowany, aby usprawnić codzienne miksowanie dzięki mocy 350 W, a wydajne ostrza przetwarzają wszystkie składniki – nawet kruszą lód. Gładka mieszanka w mgnieniu oka przy minimalnym wysiłku.

      Zobacz wszystkie korzyści

      Podobne produkty

      Zobacz wszystkie produkty Blender

      Wybierz zestaw i zaoszczędź Wybierz zestaw i otrzymaj 1 produkt za darmo

      Wszystkie produkty, jakich potrzebujesz w jednym zakupie

      Cena zestawu

      Pomiń

      Wybierz jedną z poniższych opcji: Wybierz jeden z poniższych produktów:

      Dodaj akcesoria

      Ten produkt
      Seria 1000
      - {discount-value}

      Seria 1000

      Blender

      łącznie

      recurring payment

      Wydajny blender do codziennych koktajli

      Twój niezbędny produkt kuchenny.

      • Moc silnika 350 W
      • Przenośny kubek 0,6 l
      • Kruszenie lodu i twardych składników
      • Możliwość mycia części w zmywarce
      Moc 350 W zapewnia płynne miksowanie w każdej chwili

      Moc 350 W zapewnia płynne miksowanie w każdej chwili

      Miksuj swoje codzienne koktajle bez wysiłku dzięki mocnemu silnikowi o mocy 350 W. Ciesz się gładkimi napojami bez grudek w mgnieniu oka.

      Dwa ustawienia prędkości do dokładnego miksowania

      Dwa ustawienia prędkości do dokładnego miksowania

      Kontroluj szybkość i dokładność miksowania składników dzięki dwóm ustawieniom prędkości, aby za każdym razem uzyskać idealny koktajl.

      Krusz lód i inne twarde składniki

      Krusz lód i inne twarde składniki

      Niezależnie od tego, czy przygotowujesz dip, czy zdrowy koktajl, Twój miniblender poradzi sobie ze wszystkim. Od kiwi po kostki lodu – rozdrobni nawet twarde składniki.

      Podręczny blender

      Podręczny blender

      Ciesz się koktajlami gdziekolwiek jesteś, zabierając je w przenośnym kubku. Po prostu zmiksuj koktajl, zamknij pokrywkę i ruszaj w drogę!

      Kompaktowa konstrukcja 10,8 cm.

      Kompaktowa konstrukcja 10,8 cm.

      Dzięki kompaktowej i nowoczesnej konstrukcji miniblender można przechowywać na blacie kuchennym, aby mieć go pod ręką nawet w najbardziej pracowite dni.

      Akcesoria można myć w zmywarce

      Akcesoria można myć w zmywarce

      Nie martw się o czyszczenie podczas przygotowywania koktajlu. Zarówno dzbanek, jak i ostrza można myć w zmywarce.

      Trwałe ostrza ze stali szlachetnej

      Trwałe ostrza ze stali szlachetnej

      Wytrzymałe ostrza ze stali nierdzewnej nie matowieją, dłużej pozostają ostre i wolne od rdzy.

      Niezbędne przybory kuchenne

      Niezbędne przybory kuchenne

      Poznaj nasze pozostałe niezbędne przybory kuchenne i stwórz własny zestaw długotrwałych narzędzi w spójnym stylu.

      2 lata gwarancji

      2 lata gwarancji

      Dodatkowo blender jest objęty 2-letnią gwarancją.

      Specyfikacja techniczna

      • Specyfikacja ogólna

        Materiał podstawowy
        Plastik
        Materiał dodatkowy
        Metal
        Wstępnie zaprogramowane ustawienia
        Nie
        Funkcje
        Miksowanie
        Typ produktu
        Miniblender
        Liczba porcji
        2
        Stopy antypoślizgowe
        Tak
        Interfejs
        Przycisk włączania
        Długość przewodu
        0,85 m
        Schowek na przewód
        Nie
        Wbudowany wyłącznik
        Tak
        Regulowany termostat
        Nie
        Wskaźnik zasilania
        Nie
        Części, które można myć w zmywarce
        Tak
        Wskaźnik poziomu pojemności
        Tak
        Materiał dzbanka
        Plastik (tworzywo PP)
        Materiał ostrza
        Stal szlachetna
        Liczba obrotów na minutę (RPM)
        25000
        Bez bisfenolu A
        Tak
        Funkcja PULSE
        Tak
        Ostrza odłączane
        Tak
        Umożliwia kruszenie lodu
        Tak
        Umożliwia miksowanie gorących składników
        Nie
        Książka z przepisami
        Nie
        Poziom szumu (standardowy)
        Lc = 86 dB(A)
        Gwarancja
        2
        Zgodność z żywnością suchą
        Nie
        Funkcja automatycznego czyszczenia
        Nie

      • Dane techniczne

        Moc
        350 W
        Napięcie
        230 V
        Częstotliwość
        50 Hz
        Liczba sztuk w opakowaniu
        1
        Akumulator
        Nie
        Klasa efektywności energetycznej
        Nie

      • Zgodność

        Akcesoria w zestawie 1
        Pokrywka na bidon

      • Zabezpieczenie

        Certyfikat bezpieczeństwa
        Tak

      • Waga i wymiary

        Długość produktu
        10,8 cm
        Szerokość produktu
        10,8 cm
        Wysokość produktu
        36,2 cm
        Waga produktu
        1,017 cm
        Długość opakowania
        14,1 cm
        Szerokość opakowania
        23,1 cm
        Wysokość opakowania
        25,1 cm
        Waga opakowania
        1,38 kg

      • Trwałość

        Futerał
        100% materiału z recyklingu
        Instrukcja obsługi
        100% materiału z recyklingu

      • Kraj pochodzenia

        Wyprodukowano w:
        Chiny

      Badge-D2C

      Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

      Znajdź wskazówki dotyczące produktów, często zadawane pytania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

      Sugerowane produkty

      Ostatnio wyświetlone produkty

      Opinie

      Oceń ten produkt jako pierwszy

      O nas

      Sklep online — Pomoc
      Regulamin sklepu (Pielęgnacja ciała, pielęgnacja matki i dziecka)
      Status zamówienia
      Kontakt
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone.

      Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.