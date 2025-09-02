Wydajny blender do codziennych koktajli
Zaprojektowany, aby usprawnić codzienne miksowanie dzięki mocy 350 W, a wydajne ostrza przetwarzają wszystkie składniki – nawet kruszą lód. Gładka mieszanka w mgnieniu oka przy minimalnym wysiłku.
Wydajny blender do codziennych koktajli Twój niezbędny produkt kuchenny. Moc silnika 350 W Przenośny kubek 0,6 l Kruszenie lodu i twardych składników Możliwość mycia części w zmywarce Moc 350 W zapewnia płynne miksowanie w każdej chwili
Miksuj swoje codzienne koktajle bez wysiłku dzięki mocnemu silnikowi o mocy 350 W. Ciesz się gładkimi napojami bez grudek w mgnieniu oka.
Dwa ustawienia prędkości do dokładnego miksowania
Kontroluj szybkość i dokładność miksowania składników dzięki dwóm ustawieniom prędkości, aby za każdym razem uzyskać idealny koktajl.
Krusz lód i inne twarde składniki
Niezależnie od tego, czy przygotowujesz dip, czy zdrowy koktajl, Twój miniblender poradzi sobie ze wszystkim. Od kiwi po kostki lodu – rozdrobni nawet twarde składniki.
Podręczny blender
Ciesz się koktajlami gdziekolwiek jesteś, zabierając je w przenośnym kubku. Po prostu zmiksuj koktajl, zamknij pokrywkę i ruszaj w drogę!
Kompaktowa konstrukcja 10,8 cm.
Dzięki kompaktowej i nowoczesnej konstrukcji miniblender można przechowywać na blacie kuchennym, aby mieć go pod ręką nawet w najbardziej pracowite dni.
Akcesoria można myć w zmywarce
Nie martw się o czyszczenie podczas przygotowywania koktajlu. Zarówno dzbanek, jak i ostrza można myć w zmywarce.
Trwałe ostrza ze stali szlachetnej
Wytrzymałe ostrza ze stali nierdzewnej nie matowieją, dłużej pozostają ostre i wolne od rdzy.
Niezbędne przybory kuchenne
Poznaj nasze pozostałe niezbędne przybory kuchenne i stwórz własny zestaw długotrwałych narzędzi w spójnym stylu.
2 lata gwarancji
Dodatkowo blender jest objęty 2-letnią gwarancją.
Specyfikacja ogólna
Materiał podstawowy
Plastik Materiał dodatkowy
Metal Wstępnie zaprogramowane ustawienia
Nie Funkcje
Miksowanie Typ produktu
Miniblender Liczba porcji
2 Stopy antypoślizgowe
Tak Interfejs
Przycisk włączania Długość przewodu
0,85 m Schowek na przewód
Nie Wbudowany wyłącznik
Tak Regulowany termostat
Nie Wskaźnik zasilania
Nie Części, które można myć w zmywarce
Tak Wskaźnik poziomu pojemności
Tak Materiał dzbanka
Plastik (tworzywo PP) Materiał ostrza
Stal szlachetna Liczba obrotów na minutę (RPM)
25000 Bez bisfenolu A
Tak Funkcja PULSE
Tak Ostrza odłączane
Tak Umożliwia kruszenie lodu
Tak Umożliwia miksowanie gorących składników
Nie Książka z przepisami
Nie Poziom szumu (standardowy)
Lc = 86 dB(A) Gwarancja
2 Zgodność z żywnością suchą
Nie Funkcja automatycznego czyszczenia
Nie
Dane techniczne
Moc
350 W Napięcie
230 V Częstotliwość
50 Hz Liczba sztuk w opakowaniu
1 Akumulator
Nie Klasa efektywności energetycznej
Nie
Zgodność
Akcesoria w zestawie 1
Pokrywka na bidon
Zabezpieczenie
Certyfikat bezpieczeństwa
Tak
Waga i wymiary
Długość produktu
10,8 cm Szerokość produktu
10,8 cm Wysokość produktu
36,2 cm Waga produktu
1,017 cm Długość opakowania
14,1 cm Szerokość opakowania
23,1 cm Wysokość opakowania
25,1 cm Waga opakowania
1,38 kg
Trwałość
Futerał
100% materiału z recyklingu Instrukcja obsługi
100% materiału z recyklingu
Kraj pochodzenia
Wyprodukowano w:
Chiny
