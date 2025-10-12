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Produkcja zakończona
HR2332/12
CP1956/01
CP0929/01
CP0933/01
CP0934/01
CP1957/01
CP1421/01
CP1422/01
CP0935/01
CP0936/01
CP0937/01
Odłączane elementy urządzenia do wyrabiania makaronu Philips Viva można łatwo zamontować, zdemontować i wyczyścić.
Domowy makaron łatwiejszy w przygotowaniu. Teraz dzięki w pełni automatycznemu urządzeniu do wyrabiania makaronu firmy Philips możesz częściej przygotowywać świeży makaron i nudle. Twoje nowe urządzenie do wyrabiania makaronu wykona za Ciebie całą ciężką pracę.
Urządzenie do wyrobu makaronu Philips Viva umożliwia nie tylko szybkie i automatyczne mieszanie, wyrabianie i wytłaczanie ciasta, ale także gwarantuje odpowiednią teksturę i smak makaronu.
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