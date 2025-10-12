Przygotuj 450 gramów świeżego makaronu w zaledwie 18 minut

Domowy makaron łatwiejszy w przygotowaniu. Teraz dzięki w pełni automatycznemu urządzeniu do wyrabiania makaronu firmy Philips możesz częściej przygotowywać świeży makaron i nudle. Twoje nowe urządzenie do wyrabiania makaronu wykona za Ciebie całą ciężką pracę.