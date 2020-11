Podwójna, metalowa końcówka do ubijania śmietany i białek

Podwójna, metalowa końcówka do ubijania włączana jednym naciśnięciem przycisku ubija białka (ich objętość wzrasta do 600%) i śmietanę (jej objętość wzrasta do 200%). Przygotowywanie pysznych deserów nigdy nie było tak proste!