Wbudowana stacja dokująca zapewnia wygodne odtwarzanie z urządzeń iPod i iPhone

Wbudowana stacja dokująca do urządzenia iPod/iPhone umożliwia odtwarzanie filmów i muzyki oraz wyświetlanie zdjęć z urządzenia iPod/iPhone. Ponadto, umożliwia ładowanie i sterowanie urządzeniem iPod/iPhone oraz przeglądanie jego zawartości na ekranie telewizora – to wszystko przy użyciu pilota do zestawu kina domowego. Zintegrowana stacja dokująca pozwala cieszyć się rozrywką w domu bez kłopotów związanych z przewodami i złączami – to niezwykle proste.