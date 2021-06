Czujnik orientacji zapewnia najlepszy dźwięk bez względu na umiejscowienie

Jakość dźwięku zależy od umiejscowienia zestawu SoundBar w pomieszczeniu. Na szczęście jest on wyposażony w inteligentny czujnik orientacji, który natychmiast optymalizuje jakość dźwięku, gdy wykryje, że zestaw głośnikowy SoundBar jest umieszczony poziomo lub pionowo. Bez względu na to, czy umieścisz zestaw SoundBar na półce, czy zamontujesz go na ścianie, możesz mieć pewność, że jakość dźwięku będzie zawsze doskonała.