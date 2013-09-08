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Produkcja zakończona

Zestaw kina domowego 5.1

HTS5561/12

4

| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt

Ciesz się potężnym dźwiękiem kinowym dzięki głośnikom kątowym 3D

Uzyskaj w domu kinową jakość dźwięku dzięki 3-kierunkowym głośnikom kątowym! Innowacyjny zestaw kina domowego z HTS5561 firmy Philips to niezrównana jakość odtwarzania filmów i muzyki, w tym płyt Blu-ray 3D.

Poznaj wszystkie korzyści

Fascynacja Dźwiękiem

Ciesz się potężnym dźwiękiem kinowym dzięki głośnikom kątowym 3D

  • Blu-ray 3D

  • Obsługa urządzeń iPod/iPhone

Kątowe głośniki 3D zapewniają równomierną emisję dźwięku w całym pomieszczeniu

Kątowe głośniki 3D zapewniają równomierną emisję dźwięku w całym pomieszczeniu

Kątowe głośniki 3D o precyzyjnie dobranych kątach dostarczają dźwięk nie tylko z przodu, ale również na boki, stwarzając szerszy obszar odsłuchu i pozwalając cieszyć się bardziej przestrzennym dźwiękiem znanym z sal kinowych.

Opcja bezprzewodowych głośników tylnych zapewnia estetyczne umieszczenie

Opcja bezprzewodowych głośników tylnych zapewnia estetyczne umieszczenie

Zalety tylnych głośników bezprzewodowych to elastyczność i mobilność w ich rozstawieniu. Skonstruowane przy użyciu technologii niepowodującej zakłóceń głośniki bezprzewodowe zapewniają pełny dźwięk przestrzenny bez szpecących połączeń kablowych.

Telewizor Full HD 3D Blu-ray pozwoli cieszyć się wspaniałym obrazem trójwymiarowym

Telewizor Full HD 3D Blu-ray pozwoli cieszyć się wspaniałym obrazem trójwymiarowym

Zachwyć się filmami trójwymiarowymi we własnym pokoju na ekranie telewizora Full HD 3D. Technologia Active 3D w połączeniu z najnowszą generacją ekranów zapewnia głębię i realizm obrazu w wysokiej rozdzielczości 1080 x 1920. Efekt trójwymiarowy w rozdzielczości Full HD powstaje w zestawie kina domowego dzięki zastosowaniu specjalnych okularów zasłaniających prawe i lewe oko synchronicznie ze zmieniającymi się obrazami. Szeroka gama filmów 3D dostępnych na płytach Blu-ray zapewnia dostęp do rozrywki w najwyższej jakości. Technologia Blu-ray zapewnia również nieskompresowany dźwięk, dzięki czemu możesz cieszyć się niewiarygodnie realistycznymi wrażeniami dźwiękowymi.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

5
3
2
1

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Jsem s ním naprosto spokojený.

S kinem jsem naprosto spokojen. Určitě mohu doporučit.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTS5561 Domácí kino 5.1

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HTS5561 Domácí kino 5.1

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
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Przypisy

  1. Zestaw kina domowego można również dopasować do wszystkich innych telewizorów Philips.

  2. Aby sprawdzić, czy usługi wideo na żądanie (Video on Demand) są dostępne w Twoim kraju, odwiedź stronę www.philips.com/blu-ray.