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Produkcja zakończona
HTS5561/12
Ciesz się potężnym dźwiękiem kinowym dzięki głośnikom kątowym 3D
Uzyskaj w domu kinową jakość dźwięku dzięki 3-kierunkowym głośnikom kątowym! Innowacyjny zestaw kina domowego z HTS5561 firmy Philips to niezrównana jakość odtwarzania filmów i muzyki, w tym płyt Blu-ray 3D.
Blu-ray 3D
Obsługa urządzeń iPod/iPhone
Kątowe głośniki 3D o precyzyjnie dobranych kątach dostarczają dźwięk nie tylko z przodu, ale również na boki, stwarzając szerszy obszar odsłuchu i pozwalając cieszyć się bardziej przestrzennym dźwiękiem znanym z sal kinowych.
Zalety tylnych głośników bezprzewodowych to elastyczność i mobilność w ich rozstawieniu. Skonstruowane przy użyciu technologii niepowodującej zakłóceń głośniki bezprzewodowe zapewniają pełny dźwięk przestrzenny bez szpecących połączeń kablowych.
Zachwyć się filmami trójwymiarowymi we własnym pokoju na ekranie telewizora Full HD 3D. Technologia Active 3D w połączeniu z najnowszą generacją ekranów zapewnia głębię i realizm obrazu w wysokiej rozdzielczości 1080 x 1920. Efekt trójwymiarowy w rozdzielczości Full HD powstaje w zestawie kina domowego dzięki zastosowaniu specjalnych okularów zasłaniających prawe i lewe oko synchronicznie ze zmieniającymi się obrazami. Szeroka gama filmów 3D dostępnych na płytach Blu-ray zapewnia dostęp do rozrywki w najwyższej jakości. Technologia Blu-ray zapewnia również nieskompresowany dźwięk, dzięki czemu możesz cieszyć się niewiarygodnie realistycznymi wrażeniami dźwiękowymi.
4.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
RadanK
08/09/2013
Česká republika
Jsem s ním naprosto spokojený.
S kinem jsem naprosto spokojen. Určitě mohu doporučit.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTS5561 Domácí kino 5.1
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTS5561 Domácí kino 5.1
Zestaw kina domowego można również dopasować do wszystkich innych telewizorów Philips.
Aby sprawdzić, czy usługi wideo na żądanie (Video on Demand) są dostępne w Twoim kraju, odwiedź stronę www.philips.com/blu-ray.