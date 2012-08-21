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Produkcja zakończona
HTS5580/12
Fascynacja Dźwiękiem
Cyfrowy zestaw zapewnia doskonały dźwięk przestrzenny, sprawiając, że masz kino we własnym domu. Odtwarza wiele formatów z każdej płyty, z odtwarzaczy przenośnych i urządzeń USB.
Kątowe głośniki 3D
Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D
Zachwyć się filmami trójwymiarowymi we własnym pokoju na ekranie telewizora Full HD 3D. Technologia Active 3D w połączeniu z najnowszą generacją ekranów zapewnia głębię i realizm obrazu w wysokiej rozdzielczości 1080 x 1920. Efekt trójwymiarowy w rozdzielczości Full HD powstaje w zestawie kina domowego dzięki zastosowaniu specjalnych okularów zasłaniających prawe i lewe oko synchronicznie ze zmieniającymi się obrazami. Szeroka gama filmów 3D dostępnych na płytach Blu-ray zapewnia dostęp do rozrywki w najwyższej jakości. Technologia Blu-ray zapewnia również nieskompresowany dźwięk, dzięki czemu możesz cieszyć się niewiarygodnie realistycznymi wrażeniami dźwiękowymi.
Kątowe głośniki 3D o precyzyjnie dobranych kątach dostarczają dźwięk nie tylko z przodu, ale również na boki, stwarzając szerszy obszar odsłuchu i pozwalając cieszyć się bardziej przestrzennym dźwiękiem znanym z sal kinowych.
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4.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
PIOTRCC
21/08/2012
Polska
SZKODA ŻE NIE MOŻNA AKTUALIZOWAĆ KODEKÓW
JEST NIE ZŁY,ALE ZA TĄ CENE POWINIEN CZYTAĆ PRAWIE WSZYSTKIE FORMATY FILMOWE
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTS5580 Zestaw kina domowego 5.1
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HTS5580 Zestaw kina domowego 5.1