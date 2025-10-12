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HX3792/01
Wielowymiarowa pielęgnacja jamy ustnej w inteligentny sposób
Wyświetla codzienną wydajność szczotkowania dzięki wbudowanemu, inteligentnemu ekranowi. Szczoteczka jest delikatna dla dziąseł dzięki nowemu trybowi „Gum Pro” i zaawansowanemu pierścieniowi czujnika siły nacisku, gwarantując zdrowie jamy ustnej. Czyszczenie za pomocą końcówki szczoteczki G3 Premium Gum Care zapewnia najwyższą jakość szczotkowania.
Cyfrowy wyświetlacz
Zaawansowana technologia soniczna
Wizualny czujnik siły nacisku
5 trybów szczotkowania
Wbudowany inteligentny ekran zapewnia natychmiastową informację zwrotną na temat siły nacisku, czasu szczotkowania, żywotności baterii, a nawet powiadomienie o konieczności wymiany końcówki szczoteczki. Jedno kliknięcie, aby opanować kluczowe komunikaty dla lepszych nawyków szczotkowania bez instalowania aplikacji.
Soniczna moc Philips Sonicare wytwarza mikrobąbelki, które wtłacza głęboko w przestrzenie międzyzębowe, trudno dostępne miejsca oraz wzdłuż linii dziąseł.
Szczoteczka Philips Sonicare jest wyposażona w zaawansowany czujnik, który mierzy siłę nacisku podczas szczotkowania. Jeśli zastosujesz zbyt duży nacisk, szczoteczka do zębów zapewni natychmiastową informację zwrotną wskazującą, że należy dostosować nacisk. Ta informacja zwrotna jest przekazywana przez jasny pierścień w kolorze pomarańczowym w dolnej części uchwytu.
Opinie
W przypadku stosowania z końcówką szczoteczki G3 Premium Gum Care w trybie Clean w porównaniu ze szczoteczką manualną; w badaniu laboratoryjnym rzeczywiste wyniki mogą się różnić
W trybie Gum Pro lub White