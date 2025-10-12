Pierścień czujnika siły nacisku pomaga chronić zęby

Szczoteczka Philips Sonicare jest wyposażona w zaawansowany czujnik, który mierzy siłę nacisku podczas szczotkowania. Jeśli zastosujesz zbyt duży nacisk, szczoteczka do zębów zapewni natychmiastową informację zwrotną wskazującą, że należy dostosować nacisk. Ta informacja zwrotna jest przekazywana przez jasny pierścień w kolorze pomarańczowym w dolnej części uchwytu.