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Soniczne i elektryczne szczoteczki do zębów
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Sonic electric toothbrush Seria 6800
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HX3792/01
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Dlaczego do produktu nie został dostarczony zasilacz?
Philips SonicareZasilacz USB-A
Przymocowanie główki szczoteczki do uchwytu lub zdjęcie jej sprawia trudności.
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