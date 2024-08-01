Wyszukiwane terminy

      Philips Sonicare Series 6100 Soniczna szczoteczka do zębów

      HX7400/01

      Nowa generacja soniczności od Philips Sonicare!

      Szczoteczka soniczna Philips Sonicare 6100 jest wyposażona w technologię soniczną nowej generacji, 3 poziomy intensywności i czujnik siły nacisku zapobiegający zbyt mocnemu szczotkowaniu.

      Series 6100
      Series 6100

      Soniczna szczoteczka do zębów

      Delikatnie usuwa 10 razy więcej płytki nazębnej*

      • Nowa generacja soniczności
      • 2 programy, 3 intensywności
      • 1x Końcówka S2 Sensitive
      • Czujnik siły nacisku (ring LED)
      • 2 tryby czyszczenia, 3 poziomy intensywności
      Bardzo delikatna dla wrażliwych zębów

      Bardzo delikatna dla wrażliwych zębów

      Dokładne czyszczenie może być nadal delikatne dla wrażliwych zębów i dziąseł. Główka szczoteczki S2 Sensitive charakteryzuje się wyjątkową konstrukcją z długim, cienkim i bardzo miękkim włosiem, która zapewnia delikatność działania za każdym pociągnięcia szczoteczki. Dzięki ponad 3 tysiącom gęsto ułożonego włosia pomaga usunąć 10 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła manualna szczoteczka do zębów.

      Technologia Sonicare nowej generacji

      Technologia Sonicare nowej generacji

      Ta elektryczna szczoteczka do zębów wykorzystuje technologię Sonicare nowej generacji, która zapewnia najbardziej niezawodne i spójne szczotkowanie za każdym razem. Silnik automatycznie dostosowuje moc, dzięki czemu spadki osiągów w miejscach trudniejszych do czyszczenia są zerowe. Ciesz się delikatnym, ale skutecznym czyszczeniem zębów i dziąseł z 62 tysiącami ruchów włosia na minutę. Sonicare Fluid Action wspomaga oczyszczające działanie włosia, prowadząc płyn głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł.

      Czujnik ciśnienia pomaga chronić dziąsła

      Czujnik ciśnienia pomaga chronić dziąsła

      Ta elektryczna szczoteczka do zębów Sonicare ma pierścień świetlny u podstawy, który delikatnie informuje, czy nie przesadzasz z naciskiem. Po prostu zwolnij, gdy się zaświeci, aby chronić dziąsła.

      Wybierz idealny sposób czyszczenia

      Wybierz idealny sposób czyszczenia

      Zwiększ skuteczność czyszczenia dzięki 6 ustawieniom szczotkowania. Niezależnie od tego, czy chcesz nieco więcej wigoru, czy też chcesz skupić się na konkretnym czyszczeniu, możesz to zrobić. Wybierz pomiędzy trybem Clean i Sensitive. Wybierz jedno z trzech ustawień intensywności.

      Prowadzone sesje szczotkowania

      Prowadzone sesje szczotkowania

      Zoptymalizuj sesje szczotkowania dzięki licznikom czasu czyszczenia Sonicare. Co 20 sekund BrushPacer zasugeruje wyczyszczenie nowego obszaru. Po 2 minutach SmartTimer wskaże, że sesja została zakończona.

      Przypomnienie o wymianie główki szczoteczki pozwala zachować najlepsze efekty szczotkowania

      Przypomnienie o wymianie główki szczoteczki pozwala zachować najlepsze efekty szczotkowania

      Czy wiesz, że końcówki szczoteczki stają się mniej skuteczne po trzech miesiącach? Stomatolodzy zalecają regularną wymianę końcówki szczoteczki, dlatego szczoteczki Philips Sonicare przypomną Ci o wymianie główki szczoteczki. Śledzi ona, jak często i jak mocno szczotkujesz zęby, a następnie przypomina o wymianie końcówki szczoteczki, gdy nadejdzie czas na nową.

      21 dni regularnego szczotkowania

      21 dni regularnego szczotkowania

      Nawet 21 dni regularnego szczotkowania po pełnym naładowaniu. Nowy poziom wygody w codziennej rutynie szczotkowania zębów.

      Specyfikacja techniczna

      • Poziomy intensywności

        Wysoki
        Aby poprawić skuteczność czyszczenia
        Średni
        Do codziennego czyszczenia
        Niski
        Do wrażliwych zębów i dziąseł

      • Moc

        Napięcie
        100–240 V

      • Dane techniczne

        Czas pracy baterii
        21 dni
        Akumulator
        Akumulator (wielokrotne ładowanie)
        Zużycie energii
        Tryb gotowości bez wyświetlacza <0,5 W
        Rodzaj baterii/akumulatora
        Litowo-jonowy

      • Stylistyka i wykończenie

        Kolor
        Biały

      • Serwis

        Gwarancja
        Dwuletnia ograniczona gwarancja

      • Łatwość użytkowania

        Końcówki pasują do wszystkich rączek Philips Sonicare
        Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób
        Wskaźnik akumulatora
        Podświetlana ikona informuje o stanie naładowania akumulatora
        Rączka
        Wąska, ergonomiczna konstrukcja
        Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.)
        BrushPacer i SmartTimer

      • Elementy zestawu

        Rączka
        1 ładowana szczoteczka do zębów 6100
        Główka szczoteczki
        1 S2 Sensitive
        Ładowarka
        1 ładowarka USB-A

      • Skuteczność czyszczenia

        Usuwanie płytki nazębnej
        Do 10x skuteczniejsza*
        Szybkość
        62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

      • Tryby

        Clean
        Precyzyjne czyszczenie na co dzień
        Delikatne czyszczenie
        Do wrażliwych zębów i dziąseł

      • Technologia Smart Sensor

        Informacje na temat siły nacisku szczoteczki na zęby i dziąsła
        • Pierścień świetlny świeci na fioletowo
        • Wibracje i pulsujący dźwięk
        Przypomnienie o wymianie końcówki
        Przypomnienie BrushSync informuje, kiedy należy wymienić końcówkę szczoteczki

      • w trudno dostępnych miejscach w porównaniu z ręczną szczoteczką do zębów w ciągu 6 tygodni.

