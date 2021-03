Jedna końcówka zapewnia pełną pielęgnację

Wysokiej jakości końcówka A3 Premium All-in-One to jedyna rzecz, której potrzebujesz, aby uzyskać czystsze, bielsze zęby*** i zdrowsze dziąsła. Ta końcówka usuwa do 20 razy więcej płytki nazębnej*, usuwa do 100% więcej przebarwień** i zapewnia do 15x zdrowsze dziąsła w dwa tygodnie** Zobacz wszystkie korzyści