Klips do odzieży utrzymuje mikrofon na miejscu

Poręczny klips sprawia, że mikrofon można w łatwy sposób przyczepić do kołnierza, krawata lub innej części garderoby. Wystarczy podłączyć go do urządzenia Digital Pocket Memo lub Voice Tracer. Nie ma potrzeby przeprowadzania innych czynności instalacyjnych.