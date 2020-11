Łatwe wykrywanie nieszczelności w systemach klimatyzacji

Lampa warsztatowa LED nie tylko zapewnia silną główną wiązkę światła, ale jest też wyposażona w wykrywacz nieszczelności UV-A. To umożliwia łatwe wykrywanie nieszczelności w systemach klimatyzacji bez konieczności używania dodatkowych narzędzi. Aby zobaczyć wyciek, wystarczy wlać do systemu klimatyzacji płyn do wykrywania nieszczelności.