Inteligentne przyciemnianie w celu dostosowania jasności światła w zakresie od 500 do 50 lumenów

Różne zadania wymagają różnej intensywności światła. Dzięki funkcji inteligentnego przyciemniania projektor Philips RCH25 pozwala regulować wiązkę światła w zakresie od 500 do 50 lumenów. Jeśli oświetlenie otoczenia ulegnie zmianie, chcesz uniknąć oślepienia lub oszczędzać akumulator, możesz szybko i łatwo dostosować jasność do potrzeb zadania. Dlaczego to rozwiązanie jest inteligentne? Ponieważ zapamiętuje ostatnie ustawienie. Jeżeli kontynuujesz podobną pracę, rozpoczniesz ją z właściwą ilością światła.