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Produkcja zakończona

Komponentowy mikrozestaw DVD

MCD122/51

2.8

| (8) Opinie

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Funkcje budzenia i zasypiania

Funkcje budzenia i zasypiania

Wiele budzików wyposażonych jest w różne opcje alarmu. Radiobudzik firmy Philips posiada funkcję budzenia za pomocą radia lub tradycyjnego brzęczyka. Wyłącznik czasowy pozwala zaprogramować długość odtwarzania muzyki, tak aby można ją było dopasować do ilości czasu potrzebnego zazwyczaj do zaśnięcia. Niezależnie od potrzeb związanych z budzikiem – od porannego brzęczyka, po słuchanie ulubionej muzyki podczas zasypiania – ten model radiobudzika spełnia wszelkie oczekiwania.

System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów

System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów

Ponieważ Dolby Digital, wiodący światowy standard cyfrowego dźwięku wielokanałowego, wykorzystuje anatomię ludzkiego ucha do naturalnego przetwarzania dźwięku, użytkownik słyszy doskonałej jakości dźwięk przestrzenny i realistyczne otaczające tony.

Odtwarzanie muzyki i zdjęć przez bezpośrednie połączenie USB

Odtwarzanie muzyki i zdjęć przez bezpośrednie połączenie USB

Wystarczy podłączyć urządzenie USB do zestawu, aby móc dzielić się cyfrową muzyką i zdjęciami zapisanymi w urządzeniu z rodziną i znajomymi.

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

2.8

z 5

8

Opinie

5
2

07/11/2017

Polska

Polska

Małe gabaryty

Ładny mały i wygodny sprzęt.Dźwięk dobrej jakości lecz nie mogę nigdzie zasięgnąć informacji o kolumnach głośnikowych(jakie mają pasmo przenoszenia).

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCD122 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCD122 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

10/11/2013

Polska

Polska

Bardzo fajny, wiele potrafi lecz ciężko przyzwyczaić się do jego obsługi, miewałem bardziej intuicyjne modele.

Generalnie ok. Wiele potrafi. Mało intuicyjna obsługa.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCD122 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCD122 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

20/05/2012

Polska

Polska

podstawowa wieza z dvd i czesciowa obsluga innych multimediow

jak w tytule, w sam raz do pokoju dziecka, sypialni i innych mniejszych pomieszczeń. Z wad - nie czyta wszystkich niekoniecznie najonwszych formatow tak z plyt jak i usb, po dluzszym odlaczeniu od pradu kasuja sie nastawy tak stacji radiowych jak i innych parametrow np domyslna glosnosc po wlaczeniu jest zdecydowanie za wysoka ale to oczywiscie rzecz gustu. Przy bardzo chichym sluchaniu slychac szum wentylatora ale to naprawde podstawowy sprzet i nie sa to wady wykluczajace zakup. Z zalet - dobra jakosc obrazu i dzwieku ale trzeba słuchać na średnim poziomie glosnosci, przy cichym sluchaniu glosniki nie przenosza calego zakresu, timer i budzik, prosta obsluga. Polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCD122 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla MCD122 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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