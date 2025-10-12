Incredible Surround™ to więcej przyjemności z muzyki

Incredible Surround™ to technologia audio firmy Philips, która, za pomocą najnowocześniejszych metod elektronicznego przesunięcia fazowego, sprawia, że dźwięk z lewego i prawego kanału jest miksowany w ten sposób, aby zwiększyć wirtualną odległość między dwoma głośnikami. Większa rozpiętość znacznie uwydatnia efekt stereofoniczny i tworzy naturalniejszy wymiar dźwięku. Incredible Surround™ umożliwia przeżywanie całkowicie przestrzennego efektu z większą głębią i rozpiętością dźwięku, bez korzystania z dodatkowych głośników.