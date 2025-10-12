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Produkcja zakończona
MCM190/22
Słuchaj muzyki MP3-CD tak jak lubisz najbardziej
Stylowa i niewielka, elegancko wykończona w drewnie zawiera w sobie niezwykłą moc. Dzięki estetycznemu połączeniu wydajności i podstawowych funkcji wystarczy usiąść i cieszyć się ulubioną muzyką.
MP3
Incredible Surround™ to technologia audio firmy Philips, która, za pomocą najnowocześniejszych metod elektronicznego przesunięcia fazowego, sprawia, że dźwięk z lewego i prawego kanału jest miksowany w ten sposób, aby zwiększyć wirtualną odległość między dwoma głośnikami. Większa rozpiętość znacznie uwydatnia efekt stereofoniczny i tworzy naturalniejszy wymiar dźwięku. Incredible Surround™ umożliwia przeżywanie całkowicie przestrzennego efektu z większą głębią i rozpiętością dźwięku, bez korzystania z dodatkowych głośników.
Skrót MP3 oznacza „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.
Opinie