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Produkcja zakończona

Mikrowieża Hi-Fi

MCM190/22

Słuchaj muzyki MP3-CD tak jak lubisz najbardziej

Stylowa i niewielka, elegancko wykończona w drewnie zawiera w sobie niezwykłą moc. Dzięki estetycznemu połączeniu wydajności i podstawowych funkcji wystarczy usiąść i cieszyć się ulubioną muzyką.

Poznaj wszystkie korzyści

Słuchaj muzyki MP3-CD tak jak lubisz najbardziej

  • MP3

Moc muzyczna 2 x 5 W RMS/2 x 10 W/400 W PMPO

Incredible Surround™ to więcej przyjemności z muzyki

Incredible Surround™ to technologia audio firmy Philips, która, za pomocą najnowocześniejszych metod elektronicznego przesunięcia fazowego, sprawia, że dźwięk z lewego i prawego kanału jest miksowany w ten sposób, aby zwiększyć wirtualną odległość między dwoma głośnikami. Większa rozpiętość znacznie uwydatnia efekt stereofoniczny i tworzy naturalniejszy wymiar dźwięku. Incredible Surround™ umożliwia przeżywanie całkowicie przestrzennego efektu z większą głębią i rozpiętością dźwięku, bez korzystania z dodatkowych głośników.

10 godzin muzyki z MP3-CD

10 godzin muzyki z MP3-CD

Skrót MP3 oznacza „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie