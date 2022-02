Technologia FullSound ożywia muzykę z tabletu

Innowacyjna technologia FullSound firmy Philips wiernie przywraca skompresowanej muzyce MP3 szczegóły dźwiękowe, a ponadto wzbogaca je, zapewniając dźwięk o doskonałej jakości. Działając w oparciu o algorytm końcowego przetwarzania dźwięku, technologia FullSound łączy w sobie naszą wiedzę w dziedzinie odtwarzania muzyki z możliwościami cyfrowej obróbki sygnału najnowszej generacji. Pozwala to uzyskać głębsze i bardziej dynamiczne tony niskie, zwiększoną ostrość głosu i dźwięku instrumentów oraz ogromne bogactwo szczegółów. Odkryj na nowo naturalne brzmienie muzyki skompresowanej do formatu MP3, które poruszy Twoją duszę i porwie Cię do tańca.