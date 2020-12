Dodatkowy akumulator umożliwia wydłużenie czasu wyświetlania nawet o 3 godziny

Stacja dźwiękowa PicoPix Sound jest wyposażona w niewielki, wbudowany akumulator o wysokiej wydajności. Zapewnia on nawet 3 dodatkowe godziny ciągłego odtwarzania filmów, zdjęć i muzyki po jednym naładowaniu. Dzięki temu stacja dźwiękowa PicoPix to doskonały dodatek do projektora kieszonkowego.