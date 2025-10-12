Dokładne, komfortowe golenie wrażliwej skóry

Nowa golarka z serii 3000 firmy Philips z elastycznymi głowicami 6D i powłoką SkinGlide została zaprojektowana tak, aby trzymać się blisko skóry, zapewniając gładkie i wygodne golenie. Tryb Wrażliwy umożliwia delikatne golenie nawet na wrażliwej skórze.