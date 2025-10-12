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S3885/02
Dokładne, komfortowe golenie wrażliwej skóry
Nowa golarka z serii 3000 firmy Philips z elastycznymi głowicami 6D i powłoką SkinGlide została zaprojektowana tak, aby trzymać się blisko skóry, zapewniając gładkie i wygodne golenie. Tryb Wrażliwy umożliwia delikatne golenie nawet na wrażliwej skórze.
Ostrza PowerCut
Głowice 6D Flex
Na mokro i na sucho
Powłoka SkinGlide
Specjalna konstrukcja umożliwia niezależne wyginanie każdej głowicy, zapewniając optymalny kontakt ze skórą nawet w trudno dostępnych miejscach, a dzięki temu – wygodne i szybkie golenie.
Urządzenie jest wyposażone w 27 samoostrzących się ostrzy wykonujących 3,5 mln ruchów na minutę, które konsekwentnie przycinają każdy włos tuż nad skórą, za każdym razem gwarantując gładką skórę.
Powłoka SkinGlide z mikrokulkami znajduje się między głowicami golarki a skórą, co zmniejsza tarcie skóry, zapewniając gładkie i wygodne golenie
Opinie
Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r.
Źródło danych: na podstawie testu laboratoryjnego firmy Philips porównywanego z modelem Philips S1101.
Źródło danych: na podstawie testu laboratoryjnego firmy Philips porównywanego z modelem Philips S1101
Źródło danych: na podstawie testu laboratoryjnego firmy Philips
Źródło danych: na podstawie testu laboratoryjnego firmy Philips