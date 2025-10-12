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  • Zdjęcie pojedynczego produktu
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  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
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Shaver 3000 SeriesGolarka elektryczna

S3885/02

Dokładne, komfortowe golenie wrażliwej skóry

Nowa golarka z serii 3000 firmy Philips z elastycznymi głowicami 6D i powłoką SkinGlide została zaprojektowana tak, aby trzymać się blisko skóry, zapewniając gładkie i wygodne golenie. Tryb Wrażliwy umożliwia delikatne golenie nawet na wrażliwej skórze.

Poznaj wszystkie korzyści
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Marka golarek elektrycznych nr 1 na świecie1

Dokładne, komfortowe golenie wrażliwej skóry

  • Ostrza PowerCut

  • Głowice 6D Flex

  • Na mokro i na sucho

  • Powłoka SkinGlide

Głowice 6D Flex zapewniają optymalny kontakt ze skórą

Głowice 6D Flex zapewniają optymalny kontakt ze skórą

Specjalna konstrukcja umożliwia niezależne wyginanie każdej głowicy, zapewniając optymalny kontakt ze skórą nawet w trudno dostępnych miejscach, a dzięki temu – wygodne i szybkie golenie.

Ostrza PowerCut zapewniają szybkie i dokładne golenie

Ostrza PowerCut zapewniają szybkie i dokładne golenie

Urządzenie jest wyposażone w 27 samoostrzących się ostrzy wykonujących 3,5 mln ruchów na minutę, które konsekwentnie przycinają każdy włos tuż nad skórą, za każdym razem gwarantując gładką skórę.

Gładkie i wygodne golenie

Gładkie i wygodne golenie

Powłoka SkinGlide z mikrokulkami znajduje się między głowicami golarki a skórą, co zmniejsza tarcie skóry, zapewniając gładkie i wygodne golenie

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r. 

  1. Źródło danych: na podstawie testu laboratoryjnego firmy Philips porównywanego z modelem Philips S1101.

  2. Źródło danych: na podstawie testu laboratoryjnego firmy Philips porównywanego z modelem Philips S1101

  3. Źródło danych: na podstawie testu laboratoryjnego firmy Philips

  4. Źródło danych: na podstawie testu laboratoryjnego firmy Philips