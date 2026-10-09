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Obsługa klienta
S3885/02
Co sprawia, że golarki firmy Philips są trwałe i niezawodne, nawet w miarę upływu czasu?
Golenie na mokro, golenie na sucho, golenie z pianką/żelem lub używanie pod prysznicem: którą opcję wybrać?
Jak należy czyścić golarkę Philips?
Jak golarki elektryczne Philips wypadają w porównaniu z maszynkami ręcznymi, trymerem do brody i innymi akcesoriami do golenia?
Czy golarki Philips są wodoodporne, czy można je myć pod bieżącą wodą lub używać ich pod prysznicem?
Jak uzyskać najlepsze rezultaty z golarką Philips?
Czy golarkę Philips można ładować po każdym goleniu?
Jak znaleźć model golarki i zgodne części zamienne?
Czy mogę podróżować z produktami do golenia lub pielęgnacji ciała firmy Philips?
Golarki rotacyjne i foliowe Philips: która będzie najbardziej odpowiednia do golenia dla mnie?
Czy golarka Philips umożliwia dokładne golenie bez podrażnień?
Jak golarki firmy Philips najlepiej sprawdzą się w przypadku grubego lub sztywnego zarostu?
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