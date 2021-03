Szybkie, 6-minutowe ładowanie zapewnia 60 minut odtwarzania

Czasem chcesz posłuchać muzyki z odtwarzacza GoGEAR w drodze do pracy lub do domu albo chcesz zabrać go ze sobą na szybką przebieżkę. Co jednak, jeśli wypadło Ci z głowy, aby naładować go poprzedniej nocy? Pożegnaj się z frustracją i znużeniem oraz cichymi podróżami dzięki funkcji szybkiego ładowania. Inteligentne, wygodne rozwiązanie firmy Philips pozwala podłączyć odtwarzacz GoGEAR do komputera lub ładowarki USB na 6 minut. W zamian zyskujesz aż 60 minut odtwarzania muzyki! Funkcja szybkiego ładowania opiera się na wykorzystaniu znacznie wyższego napięcia, które w chwilę zapewnia baterii litowo-jonowej moc, która Cię ratuje… i sprawia, że muzyka gra.