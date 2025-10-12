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Produkcja zakończona

Przenośny głośnik

SBM130BLU/00

Wielofunkcyjny przenośny głośnik

Słuchaj muzyki z wielofunkcyjnego przenośnego głośnika Philips. Odtwarzaj ulubione utwory dzięki złączu USB/karcie MicroSD/wejściu AUX. Wyposażony w akumulator głośnik z technologią wOOx™ jest niewielki i dostępny w wielu kolorach.

Poznaj wszystkie korzyści

Wielofunkcyjny przenośny głośnik

  • Niebieski

  • USB

Łatwe odtwarzanie z USB/karty MicroSD

Po prostu umieść w urządzeniu USB lub na karcie MicroSD wybrane utwory, podłącz do odtwarzacza — i nigdy nie będziesz martwić się o niedobór rozrywek multimedialnych.

Wbudowane cyfrowe radio FM

Radio cyfrowe to, poza transmisją analogową FM, nowy sposób nadawania programu radiowego przy użyciu sieci nadajników naziemnych. Zapewnia ono odbiorcom większy wybór informacji i czystą jakość dźwięku pozbawionego trzasków. Technologia ta umożliwia odbiornikowi wybranie najsilniejszego dostępnego sygnału. W przypadku stacji cyfrowych DAB nie trzeba zapamiętywać częstotliwości, a wystarczy podać nazwę stacji — nie trzeba zatem dostrajać radia w czasie jazdy.

Port AUX-in do łatwego podłączania do niemal dowolnego urządzenia elektronicznego

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie