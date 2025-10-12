Wbudowane cyfrowe radio FM

Radio cyfrowe to, poza transmisją analogową FM, nowy sposób nadawania programu radiowego przy użyciu sieci nadajników naziemnych. Zapewnia ono odbiorcom większy wybór informacji i czystą jakość dźwięku pozbawionego trzasków. Technologia ta umożliwia odbiornikowi wybranie najsilniejszego dostępnego sygnału. W przypadku stacji cyfrowych DAB nie trzeba zapamiętywać częstotliwości, a wystarczy podać nazwę stacji — nie trzeba zatem dostrajać radia w czasie jazdy.