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Produkcja zakończona
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5.0
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
potvurka_23
23/10/2026
Česká republika
Część promocji
Klidnější díky chůvičce
Tuto videochůvičku Philips Avent jsem si vybrala především kvůli slibovanému zabezpečení a čistému obrazu. Po nějaké době používání musím říct, že má své silné stránky, ale i pár drobností, které by mohly být lepší. Co se mi opravdu líbí: Bezpečné připojení: Obrovským plusem je, že chůvička funguje na přímé propojení (nepotřebuje Wi-Fi ani žádné aplikace). Pro mě je to jistota, že signál nikdo nenabourá a připojení je stabilní bez ohledu na to, jak zrovna doma jede internet Obraz na rodičovské jednotce je opravdu čistý a detailní, a to i v noci při nočním vidění. Zvuk je bez šumu, takže slyším každé zammrkání nebo otočení miminka. Designově se moc povedla, kamera i monitor vypadají elegantně. Ovládání na monitoru je celkem intuitivní a tlačítka reagují dobře.Možnost pustit ukolébavku přímo z kamery nebo na dálku z monitoru je super vychytávka, která malou občas spolehlivě uklidní. Co by mohlo být lepší. Výdrž baterie. Rodičovská jednotka sice chvíli bez kabelu vydrží, ale pokud máte zapnutý displej trvale, baterie mizí celkem rychle. Často ji tak raději nechávám na nabíječce. Kamera musí být neustále zapojená v síti, což omezuje možnosti, kam ji umístit, pokud nemáte zásuvku hned u postýlky. Samotné polohování kamery je v pořádku, ale uvítala bych ještě o něco širší úhel záběru.
Zalety
Obraz a zvuk
Wady
Napájení Kamery, vydrž baterie monitoru
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Video Baby Monitor SCD863 Premium
Data użycia 2026-10-23
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Video Baby Monitor SCD863 Premium
Data użycia 2026-10-23
Barumama
18/10/2026
Česká republika
Część promocji
Skvělý pomocník pro každou maminku ❤️
Chůvičku Philips Avent používáme a jsem s ní moc spokojená. ❤️ Líbí se mi, že je její zapojení jednoduché a nemusím nic složitě nastavovat. Obraz na monitoru je krásně přehledný a mám ráda, že malou můžu sledovat, i když zrovna nejsem v pokojíčku. Často si díky ní můžu v klidu dodělat věci doma nebo si udělat kafíčko, aniž bych musela každou chvíli chodit kontrolovat, co malá dělá. Oceňuji také, že funguje bez internetu. Za mě je to opravdu praktická věc, kterou jako maminka využívám každý den a určitě bych ji doporučila i dalším rodičům.
Zalety
Jednoduché zapojení a snadné používání. Velký 4,5" displej, na kterém krásně vidím, co se u malé děje. Noční vidění, takže ji můžu sledovat i za tmy. Obousměrný zvuk – můžu na malou mluvit a zároveň ji slyším. Funguje bez připojení k internetu, což mi vyh
Wady
- Zatím jsem s chůvičkou moc spokojená a žádnou výraznou nevýhodu jsem neobjevila.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Video Baby Monitor SCD863 Premium
Data użycia 2026-10-11
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Video Baby Monitor SCD863 Premium
Data użycia 2026-10-11
Lehninama
15/10/2026
Česká republika
Część promocji
Jde to i bez internetu a aplikací
Pro mě jako pro maminku, která hodně cestuje s detmi a mění pobyty, jak přes den tak přes noc, tak mi tato chůvá velmi ulehčuje život. Hlavně v tom ohledu, že ne všude máme internet /wi-fi připojení, takže využiju chůvu ,kdy nemusím nic nastavovat prostě přijedeme zapojíme a funguje to. Rada chůvičku s videem, ale nechtěla jsem využít mobilní telefon. Chůvička má velmi dobrý dosah. Nejen sraz celý dům, ale i nasledne ve venkovním prostoru. Má noční vidění, dioda nevypaluje oči. Lze použít funkci mluvení a pouštění ukolebavek. Vidíme iteplotu v okolí dítěte. Nabíjí se přes kabel USB C a funguje i na powerbanku.
Zalety
Není potřeba internet, není třeba nastavení, velikost, lehkost, prenosnost , nabíjení přes kabel, krásný obraz, velikost obrazu, teplota okoli
Wady
Cena
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Video Baby Monitor SCD863 Premium
Data użycia 2026-10-09
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Video Baby Monitor SCD863 Premium
Data użycia 2026-10-09