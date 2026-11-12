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Nowość
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SCD863/26
Nowość
Jak ładować odbiornik niani elektronicznej Philips Avent i co oznaczają wskaźniki baterii?
Jak korzystać z funkcji mówienia do dziecka w niani elektronicznej Philips Avent?
Jak odtwarzać kołysanki i uspakajające dźwięki w niani elektronicznej Philips Avent?
Jaki jest zasięg działania niani elektronicznej Philips Avent?
Jakie jest najlepsze umiejscowienie nadajnika elektronicznej niani Philips Avent?
Jak skonfigurować lub sparować nianię elektroniczną Philips Avent?
Jakie opcje monitorowania są dostępne w niani elektronicznej Philips Avent?
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