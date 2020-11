Sposób na płaskie lub wklęsłe brodawki sutkowe

Problem wklęsłych lub płaskich brodawek sutkowych, który często wywołuje stres i utrudnia karmienie piersią, dotyczy ok. 10% kobiet. Po przystawieniu dziecka do piersi jego ssanie powinno wyciągnąć sutek. W przypadku problemów można skorzystać z prostego, komfortowego rozwiązania — nakładki Niplette™. Urządzenie to umożliwia kobietom z płaskimi lub wklęsłymi brodawkami wygodne karmienie piersią bez konieczności przeprowadzania inwazyjnych zabiegów chirurgicznych*. Nakładka składa się z przezroczystego pojemnika w kształcie naparstka z uszczelką przymocowanego do zaworu i tłoka strzykawki.