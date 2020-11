Stworzona z myślą o naśladowaniu rytmu ssania dziecka

Podczas karmienia piersią dziecko ssie pokarm, połyka go i oddycha w rytmie 1:1:1. Ten model laktatora wyposażyliśmy w technologię Rhythmic Wave, naśladującą odruch ssania i połykania przy odwzorowaniu naturalnego tempa (1:1), co umożliwia szybkie i wydajne stymulowanie wypływu pokarmu. Oznacza to, że sesje odciągania będą naturalne i wygodne.