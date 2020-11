Wygodna pozycja podczas odciągania pokarmu dzięki wyjątkowej konstrukcji

Laktator charakteryzuje się wyjątkową konstrukcją, która sprawia, że pokarm trafia bezpośrednio do butelki lub pojemnika, nawet jeśli siedzisz prosto. Oznacza to, że możesz siedzieć wygodnie podczas używania laktatora i nie musisz pochylać się do przodu, aby cały pokarm znalazł się w butelce. Wygodna pozycja i odprężenie podczas odciągania pokarmu sprawiają, że pokarm łatwiej wypływa.