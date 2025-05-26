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Produkcja zakończona
4.9
z 5
354
Opinie
99%
poleca ten produkt
Magdalename
26/05/2025
Polska
Idealny uspokajacz
Lekki, o ortodontycznym kształcie i z wentylacją! Łatwo się wyparza. Nie odciska się na buzi. A do tego świeci w ciemności. Polecam.
Zalety
Lekki i oddychający
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF376/18 Smoczek
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF376/18 Smoczek
Jullia kk3
31/12/2023
Polska
Polecam całym sercem smoczek Philips
Nasz maluch jest wymagający i mało smoczków mu odpowiada, do tej pory akceptował tylko i wyłącznie kauczukowe, stąd też miałam obawy że nie zaakceptuje smoczka Philips, ale się myliłam. Smoczek nie pozostawia śladu na skórze, synek od razu go zaakceptował. Pięknie się świeci w ciemności przez co nie ma problemu ze znalezieniem go gdy wypadnie. Jednym słowem genialny😍
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF376/13 Smoczek
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ultra air SCF376/13 Smoczek
16/08/2021
Polska
Pracownik Philips
Zweryfikowany kupujący
Super smoczki
[Employee of philipsglobal] Jestem bardzo zadowolona z produktu, polecam kazdemu.
Zalety
widoczny w nocy, ladne i latwo przyswajalne przez dziecko
Wady
Maly wybor kolorow
Przegląd ten został wykonany dla Ultra air SCF376/21 Smoczek
Przegląd ten został wykonany dla Ultra air SCF376/21 Smoczek