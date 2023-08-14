ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Philips Avent Pacifier SCF377/01 ultra air pacifier

Produkcja zakończona

Obsługa klienta

Philips AventPacifier SCF377/01 ultra air pacifier

SCF377/02

Philips Avent Pacifier SCF377/01 ultra air pacifier

Produkcja zakończona

Idź do sklepu

Zaloguj się lub utwórz konto

Zarejestruj produkt

Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!

Zarejestruj teraz

Instrukcje oraz dokumentacja

Instrukcja obsługi

  • PDF plik, 238.7 kB
  • 14 August 2023

Często zadawane pytania