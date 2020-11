Unikalny sposób na zdrowe gotowanie na parze

Gotowanie na parze to zdrowy sposób przygotowywania jedzenia. Nasza technologia cyrkulacji sprawia, że para przepływa z dołu do góry — wszystkie składniki są równomiernie ugotowane bez konieczności doprowadzania do wrzenia. Pozwala to zachować smak, konsystencję i wilgotność składników do momentu miksowania.