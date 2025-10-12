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SHE2100PP Headphones

SHE2100PP/10

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Przetwornik głośnika o średnicy 15 mm — optymalny komfort noszenia

Przetwornik głośnika o średnicy 15 mm — optymalny komfort noszenia

Jest wystarczająco mały, aby zapewnić optymalny komfort, a zarazem wystarczająco duży, aby zapewnić wyraźny dźwięk bez zniekształceń. Ma idealne wymiary umożliwiające czerpanie przyjemności ze słuchania muzyki.

Otwory basowe zapewniają przepływ powietrza, zapewniając lepsze brzmienie

Otwory basowe umożliwiają przepływ powietrza, co pozwala uzyskać lepsze brzmienie o bogatych, głębokich tonach niskich.

Magnesy neodymowe poprawiają jakość basów i czułość

Neodym to materiał, który najlepiej nadaje się do wytwarzania silnego pola magnetycznego, dzięki czemu uzyskuje się większą czułość cewki przetwornika, lepszą charakterystykę tonów niskich i wyższą ogólną jakość dźwięku.

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie