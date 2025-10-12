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Produkcja zakończona
SHE2100PP/10
Jest wystarczająco mały, aby zapewnić optymalny komfort, a zarazem wystarczająco duży, aby zapewnić wyraźny dźwięk bez zniekształceń. Ma idealne wymiary umożliwiające czerpanie przyjemności ze słuchania muzyki.
Otwory basowe umożliwiają przepływ powietrza, co pozwala uzyskać lepsze brzmienie o bogatych, głębokich tonach niskich.
Neodym to materiał, który najlepiej nadaje się do wytwarzania silnego pola magnetycznego, dzięki czemu uzyskuje się większą czułość cewki przetwornika, lepszą charakterystykę tonów niskich i wyższą ogólną jakość dźwięku.
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