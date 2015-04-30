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Produkcja zakończona
SHE3800WT/00
Dodatkowe basy
Niewielkie, kolorowe słuchawki SHE3800 zapewniają mocne uderzenie dzięki efektywnym głośnikom, które gwarantują niezwykle dynamiczne brzmienie basów. Miękkie nasadki douszne z owalnymi wkładkami zapewniają ergonomiczne dopasowanie.
Biały
Owalny kształt wkładki powstał w oparciu o szeroko zakrojone badania w zakresie ludzkiego ucha. Ergonomiczny kształt dopasowany do budowy ucha zapewnia optymalne przyleganie i komfort użytkowania.
Aby zwiększyć trwałość produktu, zastosowano miękki gumowy reduktor naprężeń między słuchawkami a przewodem. Jego zadaniem jest ochrona połączenia przed uszkodzeniem spowodowanym częstym zginaniem.
Niewielkie i wydajne przetworniki 8,6 mm zapewniają wyraźny dźwięk, dzięki czemu słuchanie muzyki poza domem staje się znacznie przyjemniejsze.
4.7
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
michal04
30/04/2015
Polska
Dobrze grają, ładnie wyglądają.
Te słuchawki kupiłem około 2-3 miesiące temu i sprawują się bardzo dobrze. Dźwięki są bardzo przyjemne dla uszu, a wygląd atrakcyjny. Bardzo podoba mi się ich kolorystyka i miły w dotyku kabel. Jedyne co brakuje w tych słuchawkach to przyciski głośności, wielofunkcyjnego przycisku przełączania muzyki, oraz mikrofonu. Jednak ogólnie nie sprawia mi to problemu i jestem z tych słuchawek bardzo zadowolony i polecam je osobom lubiącym słuchanie muzyki, na pewno się nikt na nich nie zawiedzie.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE3800PP In-Ear Headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE3800PP In-Ear Headphones
blacksands
27/10/2014
Polska
Elegancja na równi z świetnym dźwiękiem.
Słuchawki są głośne i bardzo dobrze wyciszają otoczenie-szczerze mówiąc nic nie słychać oprócz muzyki,już po włożeniu słuchawki do ucha ma się wrażenie "odcięcia od rzeczywistości". Wyglądają bardzo dobrze, moje są białe ale są dostępne również w bardziej "żywych" kolorach. Każdy hipster znajdzie coś dla siebie :) Nie wypadają z uszu, rewelacja jeśli chodzi o bieganie. Świetne wykończenie,wyglądają na delikatne, mam je już jakiś czas i nic się nie zmieniło jeśli chodzi o dźwięk.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE3800PK In-Ear Headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE3800PK In-Ear Headphones
Element567
04/07/2016
Polska
Mała wielkość, potężne brzmienie,bardzo dobrze wyważone basy
Polecam ten produkt wszystkim kto chciałby wzbogacić swoje doznania dźwiękowe.Estetyka i ergonomia w małej niepozorne budowie.Polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE3800BK In-Ear Headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHE3800BK In-Ear Headphones