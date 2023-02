Ulepszone basy

Dzięki 15-milimetrowym głośnikom i otworowi basowemu te słuchawki douszne oferują wyższą jakość tonów niskich. Lekka, pokryta gumą obudowa zapewnia wygodne i pewne dopasowanie do uszu. Do wyboru są 3 rozmiary wymiennych elementów dousznych, co pozwala dostosować słuchawki do swoich upodobań. Zobacz wszystkie korzyści