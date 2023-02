Długość przewodu dostosowana do używania łącznie z mikrofonem

Długość przewodu słuchawek jest dobrana w taki sposób, by zapewnić optymalne rejestrowanie dźwięku przez mikrofon złącza słuchawek. Jest ona także optymalna do podłączania słuchawek do złącza słuchawek. Złącza słuchawek umożliwiają korzystanie ze standardowych słuchawek (bez mikrofonu, ze standardową wtyczką 3,5 mm) w połączeniu z telefonem. Zazwyczaj są dostarczane w zestawie z telefonem, jednak można je również kupić osobno. Złącza Philips SHH1XXX mogą współpracować z telefonami większości marek. Zapewniają optymalną długość przewodu łączącego słuchawki z telefonem.