Samoregulujący pałąk wewnętrzny

Typowe słuchawki nagłowne można regulować, rozszerzając lub skracając pałąk. To może być nieco irytujące, gdy musisz to robić za każdym razem. Te słuchawki dopasowują się automatycznie do kształtu i wielkości głowy użytkownika, zapewniając większy komfort podczas słuchania muzyki.