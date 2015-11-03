ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Obraz podstawowy
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Obraz podstawowy

Produkcja zakończona

Słuchawki Hi-Fi

SHP8500/00

4.8

| (4) Opinie | 100% poleca ten produkt

Dynamiczny dźwięk hi-fi

Wygodne i w pełni regulowane słuchawki z neodymowymi przetwornikami głośnikowymi zapewniają dynamiczny dźwięk.

Poznaj wszystkie korzyści

Dynamiczny dźwięk hi-fi

  • Potężne basy

Wysokiej jakości przewód z miedzi beztlenowej

Bardzo czysta miedź użyta do produkcji tego przewodu minimalizuje straty sygnału i zapewnia doskonałą jakość i czystość dźwięku w słuchawkach.

Łatwo regulowany pałąk zapewnia maksymalne dopasowanie i wygodę

Regulowany w prosty sposób mechanizm zapewnia dokładne i szczelne dopasowanie poduszki czaszy do ucha, zapewniając dużą wygodę oraz optymalne brzmienie.

Zakrycie całego ucha zapewnia optymalną jakość dźwięku

Pełnowymiarowe elementy nauszne tych słuchawek Philips nie tylko zakrywają całe ucho, zapewniając lepszą jakość dźwięku, ale jest w nich także miejsce na większy przetwornik o lepszej wydajności.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

4

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

03/11/2015

Polska

Polska

Siwetne sluchawki jak na ta cene

Mam je kilka lat i im dluzej slucham tym lepiej graja. Piekne basy. Klejna zaleta to dobry material a nie cerata czy skora na wewnetrznej stronie naucznikow. Ogolnie polecam nie mam do tych sluchawek zastrzezen poza tym ze po kilku latach gumowa otulina przewodu sie pokruszyla.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP8500 Hi-fi headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP8500 Hi-fi headphones

22/09/2017

Česká republika

Česká republika

Perfektní

Měl jsem opravdu mnoho sluchátek na uších, ale tato mají skutečně nejlepší zvuk. Používám je pro přehrávání hudby ve vysoké kvalitě. Rozhodně jsou to sluchátka, na kterých poznáte i kvalitu zvukové karty a zdroje zvuku. Je škoda, že je již nelze sehnat. Koupil bych si tak 5ks na celý život.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP8500 Hi-fi headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP8500 Hi-fi headphones

14/01/2015

България

България

Страхотни слушалки

За слушане на музика. За гледане на филми. За всичко - тези слушалки са това, което ви трябва. Супер чист звук.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP8500 Hi-fi headphones

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SHP8500 Hi-fi headphones

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie