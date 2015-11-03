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Produkcja zakończona
Dynamiczny dźwięk hi-fi
Wygodne i w pełni regulowane słuchawki z neodymowymi przetwornikami głośnikowymi zapewniają dynamiczny dźwięk.
Potężne basy
Bardzo czysta miedź użyta do produkcji tego przewodu minimalizuje straty sygnału i zapewnia doskonałą jakość i czystość dźwięku w słuchawkach.
Regulowany w prosty sposób mechanizm zapewnia dokładne i szczelne dopasowanie poduszki czaszy do ucha, zapewniając dużą wygodę oraz optymalne brzmienie.
Pełnowymiarowe elementy nauszne tych słuchawek Philips nie tylko zakrywają całe ucho, zapewniając lepszą jakość dźwięku, ale jest w nich także miejsce na większy przetwornik o lepszej wydajności.
4.8
z 5
4
Opinie
100%
poleca ten produkt
WojtasK
03/11/2015
Polska
Siwetne sluchawki jak na ta cene
Mam je kilka lat i im dluzej slucham tym lepiej graja. Piekne basy. Klejna zaleta to dobry material a nie cerata czy skora na wewnetrznej stronie naucznikow. Ogolnie polecam nie mam do tych sluchawek zastrzezen poza tym ze po kilku latach gumowa otulina przewodu sie pokruszyla.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHP8500 Hi-fi headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHP8500 Hi-fi headphones
Phil
22/09/2017
Česká republika
Perfektní
Měl jsem opravdu mnoho sluchátek na uších, ale tato mají skutečně nejlepší zvuk. Používám je pro přehrávání hudby ve vysoké kvalitě. Rozhodně jsou to sluchátka, na kterých poznáte i kvalitu zvukové karty a zdroje zvuku. Je škoda, že je již nelze sehnat. Koupil bych si tak 5ks na celý život.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHP8500 Hi-fi headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHP8500 Hi-fi headphones
Буковски
14/01/2015
България
Страхотни слушалки
За слушане на музика. За гледане на филми. За всичко - тези слушалки са това, което ви трябва. Супер чист звук.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHP8500 Hi-fi headphones
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SHP8500 Hi-fi headphones