Twarda powierzchnia, na którą można położyć laptop

Czasopismo położone na kolanach to śliska i niestabilna podkładka pod laptopa, zwłaszcza gdy chce się usiąść wygodnie. Dodatkowo ześlizgnięcie się laptopa grozi uszkodzeniem komputera. Osłona do laptopa firmy Philips ma u góry twardą, płaską powierzchnie do położenia laptopa, a pod spodem miękką wyściółkę dla wygody kolan. Gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo laptopa podczas korzystania z serwisu YouTube, słuchania muzyki czy pracy, niezależnie od miejsca korzystania z komputera.