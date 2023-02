Nakładany trymer do brody z 5 ustawieniami długości

Zmień swój wygląd dzięki trymerowi do brody SmartClick. Do wyboru jest 5 ustawień długości pozwalających uzyskać dowolny styl — od idealnego zarostu po krótką, równo przyciętą brodę. Zaokrąglone końcówki i nasadki trymera do brody zostały zaprojektowane, aby zapobiegać podrażnieniom skóry.