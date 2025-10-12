Bezprzewodowa wygoda, małe rozmiary

Zestaw Philips z serii 6000 zapewnia możliwość dostosowania czułości do 3200 DPI, wygodne połączenie Bluetooth i podpórkę na nadgarstki. Płynna praca z 3 urządzeniami, w tym z każdym komputerem, tabletem i smartfonem.