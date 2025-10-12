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SPT6607W/16
Bezprzewodowa wygoda, małe rozmiary
Zestaw Philips z serii 6000 zapewnia możliwość dostosowania czułości do 3200 DPI, wygodne połączenie Bluetooth i podpórkę na nadgarstki. Płynna praca z 3 urządzeniami, w tym z każdym komputerem, tabletem i smartfonem.
Bezprzewodowa 2,4 GHz
Bluetooth 3.0 / 5.0
Zdejmowana podpórka pod nadgarstki
Maks. 3200 DPI (możliwość dostosowania)
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