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6000 seriesBezprzewodowy zestaw klawiatura-mysz

SPT6607W/16

Bezprzewodowa wygoda, małe rozmiary

Zestaw Philips z serii 6000 zapewnia możliwość dostosowania czułości do 3200 DPI, wygodne połączenie Bluetooth i podpórkę na nadgarstki. Płynna praca z 3 urządzeniami, w tym z każdym komputerem, tabletem i smartfonem.

Poznaj wszystkie korzyści

Bezprzewodowa wygoda, małe rozmiary

  • Bezprzewodowa 2,4 GHz

  • Bluetooth 3.0 / 5.0

  • Zdejmowana podpórka pod nadgarstki

  • Maks. 3200 DPI (możliwość dostosowania)

Śledzenie optyczne w wysokiej rozdzielczości zapewnia płynne sterowanie

Śledzenie optyczne w wysokiej rozdzielczości zapewnia płynne sterowanie

Wygodna, ergonomiczna konstrukcja myszy zapewnia przyjemne użytkowanie

Wygodna, ergonomiczna konstrukcja myszy zapewnia przyjemne użytkowanie

Wysoka trwałość klawiszy pozwala na miliony uderzeń

Wysoka trwałość klawiszy pozwala na miliony uderzeń

Specyfikacja techniczna

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie