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Produkcja zakończona

Adapter stereo

SWA2550W/10

Korzystaj ze swoich słuchawek

Umożliwia przekształcenie średnicy gniazda słuchawek z 6,35 mm na 3,5 mm.

Poznaj wszystkie korzyści

dzięki adapterowi stereo

Korzystaj ze swoich słuchawek

  • 6,35 mm (męski) – 3,5 mm (żeński)

Elastyczna koszulka z PCW

Elastyczna koszulka z PCW chroni delikatną żyłę przewodu. Ponadto zapewnia jego większą trwałość i łatwość instalacji.

Wysoka jakość wykonania konstrukcji

W wysokiej jakości konstrukcji zastosowano wyłącznie najlepsze materiały, aby zwiększyć trwałość produktów.

Ekranowanie z czystej miedzi

Ekranowanie z czystej miedzi chroni przed utratą sygnału.

Specyfikacja techniczna

Instrukcje oraz dokumentacja

Przetłumaczona ulotka reklamowa

  • PDF plik, 299.2 kB
  • 21 July 2026

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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