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Produkcja zakończona
SWA2550W/10
Korzystaj ze swoich słuchawek
Umożliwia przekształcenie średnicy gniazda słuchawek z 6,35 mm na 3,5 mm.
6,35 mm (męski) – 3,5 mm (żeński)
Elastyczna koszulka z PCW chroni delikatną żyłę przewodu. Ponadto zapewnia jego większą trwałość i łatwość instalacji.
W wysokiej jakości konstrukcji zastosowano wyłącznie najlepsze materiały, aby zwiększyć trwałość produktów.
Ekranowanie z czystej miedzi chroni przed utratą sygnału.