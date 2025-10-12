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Produkcja zakończona

Przewód typu C – HDMI

SWV5430/10

Poznaj lepszą telewizję o wysokiej rozdzielczości

Poznaj doskonały telewizor o wysokiej rozdzielczości. Umożliwia podłączenie urządzenia przenośnego bezpośrednio do telewizora, projektora lub wyświetlacza przenośnego. Współpracuje z portem USB-C 3.1, który obsługuje tryb alternatywny DisplayPort.

Poznaj wszystkie korzyści

4K 30 Hz Ultra HD z obsługą sieci Ethernet

Poznaj lepszą telewizję o wysokiej rozdzielczości

  • 4K, 30 Hz

  • Szybki

  • 1,5 m

Płynny obraz wideo z prędkością 30 klatek na sekundę z sygnału wideo 30 Hz

Usiądź wygodnie i oglądaj filmy z prędkością 30 klatek na sekundę, która zapewnia płynniejszy obraz.

Metalowa obudowa i pleciony przewód

Metalowa obudowa z oplotem chroni kabel, zwiększając jego trwałość.

UHD 2160p (4K)

Obsługa rozdzielczości wideo do 4K lub UHD 2160p pozwala wyświetlaczowi z powodzeniem konkurować z technologiami cyfrowymi stosowanymi w kinach.

Specyfikacja techniczna

Instrukcje oraz dokumentacja

Przetłumaczona ulotka reklamowa

  • PDF plik, 247.5 kB
  • 12 August 2024

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie