Poznaj lepszą telewizję o wysokiej rozdzielczości

Poznaj doskonały telewizor o wysokiej rozdzielczości. Umożliwia podłączenie urządzenia przenośnego bezpośrednio do telewizora, projektora lub wyświetlacza przenośnego. Współpracuje z portem USB-C 3.1, który obsługuje tryb alternatywny DisplayPort.