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Produkcja zakończona
SWV5430/10
Poznaj lepszą telewizję o wysokiej rozdzielczości
Poznaj doskonały telewizor o wysokiej rozdzielczości. Umożliwia podłączenie urządzenia przenośnego bezpośrednio do telewizora, projektora lub wyświetlacza przenośnego. Współpracuje z portem USB-C 3.1, który obsługuje tryb alternatywny DisplayPort.
4K, 30 Hz
Szybki
1,5 m
Usiądź wygodnie i oglądaj filmy z prędkością 30 klatek na sekundę, która zapewnia płynniejszy obraz.
Metalowa obudowa z oplotem chroni kabel, zwiększając jego trwałość.
Obsługa rozdzielczości wideo do 4K lub UHD 2160p pozwala wyświetlaczowi z powodzeniem konkurować z technologiami cyfrowymi stosowanymi w kinach.