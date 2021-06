Maksymalna przepustowość 85 Mb/s pozwala na błyskawiczny przesył danych

Zwiększ szybkość swojej sieci do 85 Mb/s, korzystając z domowej instalacji elektrycznej. Takie połączenie pozwoli na wyjątkowo szybki przesył i dostęp do danych, zapewniając realną przepustowość do 30 Mb/s.