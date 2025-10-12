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Nowość
TAMS3BK/00
The Buds
Kolory przyciągają wzrok. Muzyka nabiera mocy. Dzięki odważnemu wyglądowi i swobodnemu stylowi The Buds podtrzymują dobrą atmosferę, oferując ciepłe, szczegółowe brzmienie oraz okrągłe, inteligentne etui ładujące, które mieści się w kieszeni. Twój dzień, Twoje playlisty, Twoje tempo.
Wyraziste brzmienie. Wygląd retro
Inteligentne etui ładujące
Adaptacyjna redukcja hałasu
Do 42 godzin odtwarzania
Adaptacyjna redukcja szumów szybko reaguje na otoczenie, tłumiąc w czasie rzeczywistym hałasy z zewnątrz, w tym szum wiatru. Jeśli chcesz słyszeć, co dzieje się wokół Ciebie, tryb Awareness ponownie przepuszcza dźwięki z otoczenia. Funkcja Quick Awareness wzmacnia głosy, dzięki czemu możesz prowadzić rozmowę bez zdejmowania słuchawek.
To inteligentne etui jest czymś więcej niż ładowarką — umożliwia kontrolę połączeń, odtwarzania, redukcji szumów i funkcji Auracast™ oraz włączanie trybu dźwięku Lo-Fi. Może nawet pomóc Ci robić zdjęcia, zdalnie wyzwalając migawkę aparatu w połączonym urządzeniu. Animacje płyty winylowej, kasety i wzmacniacza pozwalają zmieniać wygląd kolorowego ekranu dotykowego etui o przekątnej 1.47".
Przy wyłączonej redukcji szumów pełne naładowanie zapewnia 10 godzin odtwarzania, a inteligentne etui ładujące — dodatkowe 32 godziny (przy włączonej redukcji szumów słuchawki działają przez 7 godzin, a etui zapewnia dodatkowe 23 godziny). Gdy potrzebujesz szybkiego doładowania, 15 minut ładowania zapewnia dodatkowe 3 godziny działania. Etui można ładować przez USB-C.
Opinie