Odizoluj się od otoczenia dzięki adaptacyjnej redukcji szumów

Adaptacyjna redukcja szumów szybko reaguje na otoczenie, tłumiąc w czasie rzeczywistym hałasy z zewnątrz, w tym szum wiatru. Jeśli chcesz słyszeć, co dzieje się wokół Ciebie, tryb Awareness ponownie przepuszcza dźwięki z otoczenia. Funkcja Quick Awareness wzmacnia głosy, dzięki czemu możesz prowadzić rozmowę bez zdejmowania słuchawek.