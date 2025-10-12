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Nowość
TAMS3YL/00
The Buds
Kolory przyciągają wzrok. Muzyka nabiera mocy. Dzięki odważnemu wyglądowi i swobodnemu stylowi słuchawki The Buds zapewniają nieprzerwaną dobrą zabawę, oferując ciepłe, szczegółowe brzmienie oraz okrągłe inteligentne etui ładujące, które z łatwością mieści się w kieszeni. Twój dzień, Twoje playlisty, Twoje tempo.
Wyraziste brzmienie. Wygląd retro
Inteligentne etui ładujące
Adaptacyjna redukcja hałasu
Do 42 godzin odtwarzania
Adaptacyjna redukcja szumów szybko reaguje na otoczenie, tłumiąc w czasie rzeczywistym hałasy z zewnątrz, w tym wiatr. Jeśli chcesz słyszeć, co dzieje się wokół Ciebie, Tryb świadomości przepuszcza dźwięki z otoczenia. Funkcja Quick Awareness wzmacnia głosy, dzięki czemu możesz prowadzić rozmowę bez zdejmowania słuchawek.
To inteligentne etui jest czymś więcej niż ładowarką — umożliwia kontrolowanie połączeń, odtwarzania, redukcji szumów i funkcji Auracast™ oraz włączanie trybu dźwięku Lo-Fi. Może nawet pomóc Ci robić zdjęcia, zdalnie wyzwalając aparat na połączonym urządzeniu. Animacje winylu, taśmy i wzmacniacza do wyboru pozwalają zmieniać wygląd kolorowego ekranu dotykowego etui o przekątnej 1.47".
Przy wyłączonej redukcji szumów pełne naładowanie zapewnia 10 godzin odtwarzania, a inteligentne etui ładujące — dodatkowe 32 godziny (przy włączonej redukcji szumów słuchawki działają przez 7 godzin, a etui zapewnia dodatkowe 23 godziny). Szybkie, 15-minutowe ładowanie zapewnia dodatkowe 3 godziny działania. Etui można ładować przez USB-C.
Opinie