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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds

Nowość

Moving SoundSłuchawki prawdziwie bezprzewodowe

TAMS3YL/00

Dostępne warianty

Black
Black
Yellow
Yellow

The Buds

Kolory przyciągają wzrok. Muzyka nabiera mocy. Dzięki odważnemu wyglądowi i swobodnemu stylowi słuchawki The Buds zapewniają nieprzerwaną dobrą zabawę, oferując ciepłe, szczegółowe brzmienie oraz okrągłe inteligentne etui ładujące, które z łatwością mieści się w kieszeni. Twój dzień, Twoje playlisty, Twoje tempo.

Poznaj wszystkie korzyści

The Buds

  • Wyraziste brzmienie. Wygląd retro

  • Inteligentne etui ładujące

  • Adaptacyjna redukcja hałasu

  • Do 42 godzin odtwarzania

Odizoluj się od otoczenia dzięki adaptacyjnej redukcji szumów

Odizoluj się od otoczenia dzięki adaptacyjnej redukcji szumów

Adaptacyjna redukcja szumów szybko reaguje na otoczenie, tłumiąc w czasie rzeczywistym hałasy z zewnątrz, w tym wiatr. Jeśli chcesz słyszeć, co dzieje się wokół Ciebie, Tryb świadomości przepuszcza dźwięki z otoczenia. Funkcja Quick Awareness wzmacnia głosy, dzięki czemu możesz prowadzić rozmowę bez zdejmowania słuchawek.

Nie przerywaj zabawy dzięki okrągłemu inteligentnemu etui ładującemu

Nie przerywaj zabawy dzięki okrągłemu inteligentnemu etui ładującemu

To inteligentne etui jest czymś więcej niż ładowarką — umożliwia kontrolowanie połączeń, odtwarzania, redukcji szumów i funkcji Auracast™ oraz włączanie trybu dźwięku Lo-Fi. Może nawet pomóc Ci robić zdjęcia, zdalnie wyzwalając aparat na połączonym urządzeniu. Animacje winylu, taśmy i wzmacniacza do wyboru pozwalają zmieniać wygląd kolorowego ekranu dotykowego etui o przekątnej 1.47".

Ciesz się muzyką dłużej dzięki nawet 42 godzinom odtwarzania

Ciesz się muzyką dłużej dzięki nawet 42 godzinom odtwarzania

Przy wyłączonej redukcji szumów pełne naładowanie zapewnia 10 godzin odtwarzania, a inteligentne etui ładujące — dodatkowe 32 godziny (przy włączonej redukcji szumów słuchawki działają przez 7 godzin, a etui zapewnia dodatkowe 23 godziny). Szybkie, 15-minutowe ładowanie zapewnia dodatkowe 3 godziny działania. Etui można ładować przez USB-C.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie