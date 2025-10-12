Nie przerywaj zabawy dzięki okrągłemu inteligentnemu etui ładującemu

To inteligentne etui jest czymś więcej niż ładowarką — umożliwia kontrolowanie połączeń, odtwarzania, redukcji szumów i funkcji Auracast™ oraz włączanie trybu dźwięku Lo-Fi. Może nawet pomóc Ci robić zdjęcia, zdalnie wyzwalając aparat na połączonym urządzeniu. Animacje winylu, taśmy i wzmacniacza do wyboru pozwalają zmieniać wygląd kolorowego ekranu dotykowego etui o przekątnej 1.47".