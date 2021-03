Nachylone przetworniki dopasowują się do uszu, aby zmniejszyć odbicia dźwięku

Elementy nauszne są nachylone o 15 stopni, dzięki czemu dopasowują się do naturalnej geometrii uszu, zapewniając prawdziwie precyzyjny i naturalny dźwięk. Dźwięk jest kierowany bezpośrednio do uszu, co gwarantuje dużą dynamikę i wrażenie autentyczności podczas słuchania.